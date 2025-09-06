【MLB】オリオールズ ー ドジャース（日本時間6日・ボルティモア）ドジャース・大谷翔平投手は5日（日本時間6日）、敵地でのオリオールズ戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場する。元々はタイラー・グラスノー投手が先発予定だったが、試合前にデーブ・ロバーツ監督が背中の張りで登板を回避することになったと明かした。急遽決まった大谷の登板に、現地の番記者らも一様に驚きを隠せない様子だった。大谷は3日（同4日）の