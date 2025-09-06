２０２５年８月、札幌市北区の公園で自動販売機４台が壊され、中の現金が盗まれた事件で、警察は窃盗の疑いで１４歳の男子中学生２人を逮捕しました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、１４歳の男子中学生２人です。２人は８月１５日未明、札幌市北区の百合が原公園にある自動販売機４台から、現金およそ７万円を盗んだ疑いがもたれています。警察によりますと２人は同級生で、調べに対し、「友達と自販機を壊して現金を盗んだ」などと