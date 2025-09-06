秋篠宮家の長男・悠仁さまは6日に19歳の誕生日を迎え、成年皇族の門出の儀式「成年式」に臨まれます。2024年に18歳で成年となった大学1年生の悠仁さまは、19歳の誕生日を迎えた6日に「成年式」に臨まれます。儀式はまず午前8時半過ぎに秋篠宮邸で、天皇陛下のお使いから成年の冠を受け取られる「冠を賜（たま）うの儀」から始まります。その後、皇居・宮殿で両陛下や秋篠宮ご夫妻など皇族方も出席され、古式ゆかしい装束で悠仁さま