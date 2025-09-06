トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は5日、ホワイトハウスで記者団に、議長国を務める2026年の20カ国・地域（G20）の首脳会議を南部フロリダ州マイアミで開催すると明らかにした。「私たちの驚くべき成功を世界に示すことを楽しみにしている」と強調した。トランプ氏はフロリダ州に私邸「マールアラーゴ」を構えている。今年11月に南アフリカで開かれるG20首脳会議には参加しないとも明言