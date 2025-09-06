5日に列島を横断した台風15号の影響で、静岡・牧之原市では突風とみられる被害があり、23人がけがをしました。台風15号は、5日夜に日本の東で温帯低気圧に変わりましたが、静岡県では記録的短時間大雨情報が6回にわたって発表されました。最も被害が大きかったのは牧之原市で、突風による被害の通報が相次ぎトラックが横転したり、建物の壁がはがれているのが確認されています。男性：車の中で異常な突風だったので、危ないと思っ