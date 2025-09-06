◆車いすテニス▽全米オープン（５日、米国・ニューヨーク）車いすテニスで、２０２４年パリ・パラリンピック男子シングルス金メダル、世界王者の小田凱人（東海理化）が、４大大会とパラリンピックすべてを制する男子シングルス生涯ゴールデンスラムの快挙に王手をかけた。世界ランキング３位のマルティン・デラプエンテ（スペイン）に６−３、６−３のストレート勝ち。決勝では、同４位のグスタボ・フェルナンデス（アルゼン