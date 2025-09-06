いつまでが新米で、いつからが古米？ 米の“年齢”はいつ切り替わる？ 「新米」と聞くと、つやつやで香りがよくて、おいしそうなイメージが浮かびます。でも、ふと疑問に思いませんか？ 米の見た目は変わらないのに、いったい何を基準に新米と呼ぶのか。そして、どのタイミングから古米になるのか。なんとなく知っているようで、意外と知らないのが米の年齢です。 新米と呼ばれるのは、その年に収穫された米です。日本で