ファッション誌『CanCam』（小学館）の公式インスタグラムが、6日までに更新され、モデルで俳優の“めるる”こと生見愛瑠とアンタッチャブルの山崎弘也の“にらめっこ”の動画が公開された。【写真】にらめっこ「笑っちゃう！」めるる vs ザキヤマ投稿では「掲載されてなかったですが、実は…ザキヤマさんとにらめっこもしてました!!」と裏話を明かしつつ、思わず笑ってしまう生見の姿を収録。「耐えられない愛瑠」とのキャプ