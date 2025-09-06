俳優・水上恒司の快進撃が続いている。 参考：『中学聖日記』で異例の芸能界デビュー、新人・岡田健史の素顔「人生で一番うれしかった」 8月29日から『九龍ジェネリックロマンス』、10月3日から山下美月×宮舘涼太（Snow Man）らと共演することで話題になった『火喰鳥を、喰う』、12月公開予定の『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』など、いずれの作品も主演を務めている水上恒司。 水上の演技に初めて触