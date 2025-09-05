「毎年つらい花粉症、そもそも発症しない方法はないの？」と疑問に思う人も多いはず。じつは、花粉症は体質だけでなく生活習慣や環境によっても発症リスクが変わります。一体、どのようなことに気をつければいいのかについて、「目黒本町耳鼻咽喉科」の小松粼先生に解説していただきました。 監修医師：小松粼 敏光（目黒本町耳鼻咽喉科） 昭和医科大学医学部卒業、昭和医科大学大学院医学研究科修了。その後、