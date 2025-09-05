今回お話を伺ったのは、多発性脳梗塞を経験された「Hana」さんです。Hanaさんは20代の若さで多発性脳梗塞を経験し、2カ月の入院期間を経て、現在は自宅で過ごしています。左半身に軽度の麻痺が残りながらも、子育てやリハビリテーションに奮闘するHanaさんの体験を通して、脳梗塞についての理解を深めましょう。 ※本記事は、個人の感想・体験に基づいた内容となっています。2025年3月取材。 体験者プロフィӦ