気になる男性対して「いつも態度がそっけない…」と違和感を覚えているなら、それは脈なしサインかも。男性は本命女性にだけ自然と特別な態度をとるものだからです。そこで今回は、興味がない女性にだけ見せる典型的な行動を紹介します。連絡を平気で放置する本命女性からのLINEには、男性はどんなに忙しくても“なる早”で返すもの。逆に数日スルーされるのは、優先順位が低い証拠です。そこで焦って連投すると「ちょっと重い…」