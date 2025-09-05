2009年に乳がんと診断され、手術や抗がん剤、ホルモン療法を経験したアプリコットさん（仮称）。その後も子宮体がんや希少疾患など複数の病気を抱えながらも、現在は元気に日常を送っています。闘病を通じて最も伝えたいのは「自分の体は自分で守る」ということ。小さな異変を見逃さず、医療機関を受診する勇気が命を守る第一歩だと語ります。家族や仲間の支え、そして孫の誕生といった日常の喜びが、治療と向き合う力になったとい