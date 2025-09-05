浮気性な男性かどうかは見た目や口先だけではなかなか判断できませんが、実は“不倫に走りやすい男性”には共通する特徴があります。そこで今回は、その代表的な３つを紹介します。予定を平気でドタキャンするところがある「急に仕事入った」「やっぱ今日は気分じゃない」と、ドタキャンや予定変更を繰り返す男性は要注意。こうした自己中心的な性格は、恋愛においても相手の気持ちより自分の欲望を優先しがちです。関係が安定して