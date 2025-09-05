「お風呂前に測ったら昨日より減っていたのに、翌朝には戻っていた…」そんな経験はありませんか？ 実は体重は水分量や食事内容で１日１〜２kg変動するのが当たり前。だからこそ測るタイミングを誤ると「成果が出ていない」と勘違いし、無駄に落ち込んでしまいます。そこで今回は、ダイエットの成果を“可視化”する【正しい体重測定法】について解説します。🌼いつの間にか６kg痩せていた。ぽっちゃり→ほっそりを叶えた【