6日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比200円安の4万2870円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 45050.50円ボリンジャーバンド3σ 44173.00円ボリンジャーバンド2σ 43295.50円ボリンジャーバンド1σ 43018.75円5日日経平均株価現物終値 42870.00円6日夜間取引終値 42586.00円5日移動平均 42460.00円一目均衡表・転換線 4241