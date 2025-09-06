6日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比14ポイント安の3095.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3224.78ポイントボリンジャーバンド3σ 3171.42ポイントボリンジャーバンド2σ 3118.06ポイントボリンジャーバンド1σ 3105.31ポイント5日TOPIX現物終値 3095.50ポイント6日夜間取引終値 3085.30ポイント5日移動平均 3076.00