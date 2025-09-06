6日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比2ポイント安の765ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 809.81ポイントボリンジャーバンド3σ 799.33ポイントボリンジャーバンド2σ 788.84ポイントボリンジャーバンド1σ 778.36ポイント25日移動平均 772.00ポイント一目均衡表・基準線 771.00ポイント一目均