モテすぎて困るなんて贅沢な悩み…と思われがち。でも、当事者からすれば「誰を選べばいいの？」「期待だけさせたくないし…」と、実は笑えないリアルな問題です。そこで今回は、複数の男性から好意を寄せられた時の自分の幸せにつながる解決策を紹介します。本命は誰？迷ったら“心の居場所”を探す「決め手がない…」と悩むのはよくあること。けれど、外見やスペックで選ぶと後悔しやすいんです。ポイントは「一緒にいて落ち着く