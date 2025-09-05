【川越プリンスホテル】の朝食は９階にある「ブッフェレストラン エトワール」でいただきます。和洋食の多彩なメニューをそろえ、ライブキッチンでは出来立てのオムレツを用意。さらに狭山茶のうどんや地元川越にある「はつかり醤油」を使ったドレッシングなど地域の味を楽しめる料理がそろいます。｜朝食はホテル最上階で朝食ブッフェは6時30分から9時30分（L.O.9時）まで。ランチブッフェも行っていて、時間は11時30分から15時で