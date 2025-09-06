5日、ウクライナ西部ウジゴロドで共同記者会見するゼレンスキー大統領（右）とスロバキアのフィツォ首相（ウクライナ大統領府提供・ロイター＝共同）【キーウ共同】スロバキアのフィツォ首相は5日、ウクライナ西部ウジゴロドでゼレンスキー大統領と会談した。共同記者会見で、ウクライナによるロシアの原油施設攻撃がスロバキアに損害を与えていると批判した。フィツォ氏はロシアに融和的で、スロバキアは欧州連合（EU）加盟国だ