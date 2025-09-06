◇プロ野球セ・リーグ 阪神6-1広島(5日、甲子園球場)初回に猛攻を仕掛け6得点を挙げ逃げ切った阪神。優勝マジックを「3」に減らしたものの、その複雑な心境を藤川球児監督が語りました。打線は初回に大山悠輔選手の満塁弾など集中打で一気に逆転。投げては初回の1失点のみで抑えた投手陣。投打がかみ合った盤石の勝利に藤川監督は「充実したゲーム内容、継投もスムーズ、木浪も久しぶりにいい一本が出てリズムが非常に良かったと思