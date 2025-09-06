国際的評価が高まる日本代表2024年3月の宮本恒靖氏の日本サッカー協会会長就任から約1年半。森保一監督率いる日本代表は2024年1〜2月のアジアカップ（カタール）でのベスト8敗退を糧に、V字回復を遂げている。とりわけ、2026年北中米W杯アジア最終予選は、オーストラリアやサウジアラビアといったアジアの強敵がひしめくグループで、7勝2分1敗の勝ち点23というダントツの首位通過。世界最速のW杯出場権獲得を現実のものとしたのだ