竹田麗央と山下美夢有がオフ満喫報告米女子ゴルフツアーのFM選手権は日本時間1日まで、米マサチューセッツ州TPCボストン（6533ヤード、パー72）で開催された。同ツアー参戦中の竹田麗央（ヤマエグループHD）が伝統ある球場の前で豪華な2ショットを公開。「二人とも可愛い」「ほっこり写真」と反響が広がっている。米大 リーグ・レッドソックスのユニホームとキャップを被って並んだのは、竹田と山下美夢有。インスタグラムを更