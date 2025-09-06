恋愛考察バラエティ番組『セフレと恋人の境界線』が、9月3日よりPrime Videoにて独占配信中。本作でスタジオMCを務めるのが、『M‐1グランプリ』2連覇を果たし、最近フリーランスとして新たなスタートを切った令和ロマンの高比良くるま（「高」は「はしごだか」が正式表記）と、事務所社長を務めながら人気バンドのボーカルとして11月には武道館にも立つラランドのサーヤだ。学生時代からお互いのすべてを知る2人に、芸人という