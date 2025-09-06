与田祐希が、10月16日より順次放送開始となる深夜ドラマ『死ぬまでバズってろ！！』（MBS、テレビ神奈川ほか）で主演を務めることが発表された。与田の地上波ドラマ出演は、2月の乃木坂46卒業後初めて。【写真】明るい髪にへそ出しルック！『死ぬバズ』主人公の与田祐希ふせでぃの同名漫画を実写化する本作は、現代のSNS社会を舞台に描くインターネット・サスペンス。与田が演じるのは、普段はアルバイトで生計をたててい