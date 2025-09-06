★阪神３Ｒ・３歳未勝利の馬トク激走馬＝ソコトラ初戦は１４００メートル戦で１１着と惨敗。３か月の休養を挟んだ２走前は０秒９差の１０着、続く３戦目も０秒８差の６着と着実に良化しつつある。前走は発馬直後に外によれる不安定な発進でも初めて先行する積極策。最後はジリ脚になったが、小柄な馬だけに３キロ減騎手ならひと押しが利く可能性は大きい。激走馬にピックアップされた要因は「ペースメーク力が高い」と「上位