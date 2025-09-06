全国のラーメンを食べ歩くラーメンライター、井手隊長です。今回は私が8月に食べたラーメンの中で美味しかったラーメンベスト5をお届けします！ 殿堂入りのお店は除外させていただき、初めて訪れたお店に限らせていただきました。美味しいお店探しの参考にしていただければと思います。それでは発表します！第5位：拉麺 ひなた（山形・東根）山形・東根にある“すみれ”“つくし”出身の“純すみ系”のお店。2019年創業。「味噌ラ