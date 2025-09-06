突然ですが、「MBTI」が何の略か知っていますか?自分の性格タイプをはかるテストです。気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Myers-Briggs Type Indicator（マイヤーズ＝ブリックス・タイプ指標）」でした！MBTI診断は、最近SNSで話題になっている性格を16のタイプに分ける性格診断のことです。心理学者ユングの理論をベースに考案されました。あなたの性格タイプは何でしたか？一度、診断してみてください！次回の難解略