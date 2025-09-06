今年10月に90歳を迎える女優の浜木綿子(ゆうこ)。宝塚歌劇団の元娘役トップスターを経て、退団後は舞台・ドラマ・映画で活躍した。私生活では二代目市川猿翁(えんおう)（三代目市川猿之助、23年死去）と離婚後、長男の香川照之（59）=市川中車を女手一つで育てたことでも知られる。8月7日、「週刊文春」のインタビューに約3時間にわたって応じた。【写真】女優を続けながら香川照之を子育て… 若き日の浜木綿子さん◇◇◇2