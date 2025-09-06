「魔女狩りってこんな感じだったんだろうな。『私は魔女じゃない』って、いくら叫んでも誰にも信じてもらえなかった」【画像】藤崎ママが感染源だとするデマが拡散そう振り返るのは、大阪・北新地の「クラブ藤崎」の藤崎まり子ママ。5年前、ネット上で撒き散らされたあるデマの被害者になった。このデマによって藤崎ママは実に26人を相手に損害賠償を求める訴訟を起こし、いずれも相手方に金銭の支払いを認める判決や和解等で