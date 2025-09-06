女優の堀田真由が、第一三共ヘルスケアの敏感肌向けフェイスケアシリーズ「ミノン アミノモイスト」の新ミューズに就任。出演する新CMが、4日から放送されている。堀田真由新CM「貯水肌でやわらかい私。」篇は、堀田がリニューアルの「貯水肌」をテーマに、朝の光が差し込むやわらかな空間の中で、スキンケアをする様子が描かれている。頬に手を添えて、「貯まれ、貯まれ…」とやさしく語りかける堀田。ぷるぷるとした水の玉や、「