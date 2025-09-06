「戦後成金」佐伯隆敏が描いた夢「天皇の生物学研究天然色映画に」1951年8月1日、読売新聞にそのような見出しの記事が出た。昭和天皇による著書『相模湾産後鰓類図譜』（生物学御研究所・編）をきっかけに“科学者としての天皇”を主人公にした記録映画が作られるという。第二次世界大戦の敗北から6年、人間宣言を経た「日本初の天皇映画」として注目を集めたが、結果から書くと実現しなかった。製作は「連合映画」、戦後屈指の