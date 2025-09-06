不朽の名作『北の国から』東京エリアでは8月にドラマ『北の国から』が再放送されていた。1981年に放送された全24話の最初のシリーズである。2025年の夏の昼に毎日2話ずつの再放送が始まり、最初は何となくという感じだったが、途中から、真剣に見つづけた。（もちろん初見ではない）小学4年生の純（吉岡秀隆）の物語である。小学2年の妹の螢（中嶋朋子）も出てくるが、あまり彼女の心情は語られない。最初のこの24話は、少年の純の