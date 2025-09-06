フジテレビ系バラエティ特番『有吉の夏休み2025 密着77時間in Hawaii』が、きょう6日(19:00〜)に4時間超にわたって放送される。有吉弘行芸人デビュー30周年を迎える有吉とともに夏休みを満喫するのは、田中卓志(アンガールズ)、新山(さや香)、野呂佳代、ビビる大木、みちょぱ(池田美優)、吉村崇(平成ノブシコブシ)の6人。番組冒頭、ハワイに着いた有吉たちは「やっぱりハワイ!」笑顔があふれ、夏休みムードが一気に加速。今回が初