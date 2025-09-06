近畿日本鉄道は、「チケレス夜割キャンペーン」を9月1日から10月31日まで実施する。大阪難波・大阪上本町・鶴橋・大阪阿部野橋・京都・近鉄丹波橋・近鉄名古屋駅発の平日午後8時以降に発車する特急列車を対象に、近鉄特急チケットレスサービスで特急券を購入すると、大人520円区間は420円、同920円区間は770円となる。近鉄特急チケットレスサービス会員、非会員ともに対象となる。近鉄特急netポイントでの引き換えも対象となる。駅