自分の中に隠れている専門性を見つけるにはどうすればいいのだろうか。スクール「朝キャリ」でアウトプット指導の実績をもつ池田千恵さんは「まずは書いてみることを通じて自分の“好き”や“強み”を探していくのがよい」という――。※本稿は、池田千恵『朝15分からできる！ 週末アウトプット』（日本実業出版社）の一部を再編集したものです。■ブログを書いたらパン教室を開くことにSNSなどでは記事や投稿の一つひとつの反響が