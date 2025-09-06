スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が5日、ポストシーズンの先発ローテーションのランク付けを発表した。レギュラーシーズンはマラソンで、チームは平均して11人から12人の先発投手を起用している。だが、プレーオフは短距離走。休養日もあり、全てが懸かった試合となるためローテーションを短縮する。プレーオフのローテーションをランク付けするなら、各チームのトップ3の先発投手だけに焦点を当てるのが最適だ。それ