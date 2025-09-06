9月6日、19歳のお誕生日を迎えられる悠仁さまの成年式が行われる。男性皇族の成年式は秋篠宮さま以来、40年ぶり。【写真】上皇さま、天皇陛下、秋篠宮さまの成年式40年ぶりの男性皇族の成年式「当日朝はモーニングコートをお召しになり、天皇陛下から贈られた冠を勅使から受け取る“冠を賜うの儀”がまず行われます。そして午前10時からは皇居・宮殿で“加冠の儀”。着用されているのは闕腋袍という未成年用の装束と、空頂黒