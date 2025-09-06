昔の友だちから久しぶりに連絡が来ると、うれしいと思ったり、何かあったのかな？と心配になったり、いろいろな気持ちが心にわきますよね。この記事では、旧友から久しぶりに連絡が来た投稿者さんが「ちょっとイラッとしてしまった」できごとについて紹介します。投稿者さんは久々に来た昔の友人からの連絡にうれしいよりも不快感をいだいてしまったというのですが…？ 「子育てLINE」に返事できない…上から目線の友人に感じた