ABEMAの婚活ドキュメンタリー『ガールオアレディ シーズン2』第2話が、8月31日に配信された。アンミカ(C)AbemaTV, Inc.○アンミカの“金言”に藤森慎吾も納得2日目には、男性メンバーが企画した理想のデートプランに参加できるルールが発表される。前日の夜、職業が経営者だと明かされたリュウスケを選んだのは、前日リュウスケにアピールしていたガールメンバーのアヤカ、ヒロが気になっていたものの、リュウスケに見た目がタイ