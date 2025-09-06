「みんなで決めた真実」［著］似鳥鶏似鳥鶏という作家を知らなかった。けれども読んだら面白かった。妻にも読んでもらって反応がよければ書評しようかと思って見せたら、ああ似鳥さんね、と言う。え、知ってるの？たぶんこれまで出た文庫本が全部廊下に並んでいる。灯台もと暗しである。それらを読破している妻も、たいそう面白かったとのこと。彼女に書評を書いてもらおうかと思ったのだが、拒否された。似鳥鶏はミステリ