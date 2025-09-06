「ダークネス」［著］桐野夏生え？ミロ、いつの間に母親に？息子のハルオが20歳？慌てて、前作『ダーク』を読み返した。と、ラストでミロは離乳期のハルオと沖縄に降り立っていたではないか。やだ、不覚。少しだけ言い訳をすると、『ダーク』が凄（すさ）まじかったから、なんですよ。江戸川乱歩賞を受賞した『顔に降りかかる雨』、続く『天使に見捨てられた夜』は、社会派ミステリーとして高く評価され、私立探偵であ