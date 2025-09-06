「日中外交秘録」［著］垂秀夫外務省入省以来、一貫して対中外交の渦中に身を置いた外交官の回想録。この40年近くの日中外交史である。「気骨ある生き方」という形容句か、「自賛が少々鼻につく」か、読後感は二分されそうである。さはさりながら、外交史の裏側が正直に記録されているのは貴重である。さまざまな局面での中国との理不尽な闘いが挙げられているのだが、2022年の日本人外交官拘束事件は、さしたる理由もなく、