「恐竜学」［編］小林快次／「ジュラシック水族館へようこそ」［著］中島保寿翻訳本ではない。日本人研究者による日本語のオリジナル「恐竜学」が読める時代が到来した。執筆チームを率いるのは、国内最大の全身骨格「むかわ竜」発掘でも有名な北海道大の小林快次さんだ。骨の構造、進化、生態系など、最新の成果を幅広く紹介する。カナダ、アラスカ、中国、モンゴル。かつて発掘現場の多くは海外だった。日本でも歯の化