このお話は、作者・つきママ(@tsukimama34)さんが、フォロワーさんの実体験をもとに描いた作品です。病気の疑いで検査した場合はもちろん、人間ドックの結果であっても、何かの検査結果を確認することはドキドキしますよね。ましてや自分ががんの治療中となれば、数値の増減や今後の治療法については、医師とできるだけ話をしたいと思うでしょう。しかし、状況を説明しても「様子を見ましょう」と言われると「これでいいのか