くりぃむしちゅーの有田哲平（54歳）が、9月5日に放送されたバラエティ番組「有田哲平とコスられない街」（TBS系）に出演。平成ノブシコブシ・吉村崇（45歳）の結婚を祝う気持ちが「スッと消えた（笑）」ことについて語った。番組は今回、とにかく明るい安村（43歳）のホームタウンである東京・経堂のグルメを紹介。訪れた飲食店で料理を待つ間、安村がFUJIWARA・藤本敏史からの誘いを仕事の都合で断り続けていた中で、青山テルマ