学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「カレイベ」はなんの略語？「カレイベ」はなんの略か知っていますか？ヒントは、俳優やアイドルのファンの方なら参加しことがあるかも...！？あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「カレンダーイベント」を略した言葉で