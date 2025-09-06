「給与65万円保証」と聞いて、多くの若者が韓国発のサービス立ち上げに飛びついた。だが、彼らを待っていたのは過酷な現実だった――。契約社員は「捨て駒」か〈超注目の新規フードデリバリーサービスのセールス社員として活躍できるチャンス！入社初月から4ヵ月間は【給与65・2万円保証】の激アツ案件になります！〉今年4月、求人エージェントを名乗る複数のアカウントが、こんな投稿でX（旧Twitter）を騒がせた。募集元の会社は