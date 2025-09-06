食費、光熱費、ガソリン代など、見渡す限り物価高のご時世。「そろそろエアコンを買い換えないと」「ガソリン代が高いから電気自動車に乗り換えられたらいいのに」などと思いながらも家計に余裕がないという人も多いはず。そんなときに、国や自治体から購入費用の一部を補助してもらえる制度があるのをご存じでしょうか。今回は、エアコンや給湯器から電気自動車、電動自転車、おむつまで、家計の味方になってくれる様々な購入費用